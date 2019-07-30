0553 313 94 23

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 1,7 oldu

Ülkede yıllık enflasyon, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kaldı- AB uyumlu öncü TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 1,1 yükseldi- ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski:- "Almanya'da AB uyumlu olarak gerçekleşen enflasyonun, ECB'nin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamaya karşı daha hızlı harekete geçmesi için daha fazla argüman sağladı"

30 Temmuz 2019 Salı 16:17
Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 1,7 oldu

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydederek piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yüzde 1,5 artış yönündeydi.

Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

Almanya'da, AB uyumlu öncü TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi. Beklenti, yıllık bazda yüzde 1,3 olması yönündeydi.

Temmuz ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Ağustos'ta yayımlanacak.

Almanya'da TÜFE, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artış göstermişti.


- "Alman tüketiciler, harcamalarını yavaş yavaş kısıyor"


ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede AB uyumlu olarak gerçekleşen enflasyonun, ECB'nin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamaya karşı daha hızlı harekete geçmesi için daha fazla argüman sağladığını belirtti.

Almanya'da temmuz ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin 12 ayda sanayideki gerilemenin ve devam eden küresel belirsizliğin Alman ekonomisinde iz bırakmaya başladığına dair başka bir uyarı sinyali olduğunu aktaran Brzeski, "İlginç bir şekilde, Alman tüketicilerin gelir beklentileri gerçekte arttı ancak onların satın alma isteği Ekim 2015'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Görünüşe göre, Alman tüketiciler, harcamalarını yavaş yavaş kısıyor." ifadelerini kullandı.

Brzeski, Almanya'da manşet enflasyonun, petrol fiyatları ve ekonomik aktivitedeki soğumanın olumsuz baz etkisi nedeniyle gelecek aylarda yüzde 1 ila yüzde 1,5 arasında dalgalanmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:17
  1. Almanya
  2. Enflasyon
  3. temmuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 17’ye yükseldi
    1. Pakistan’daki sel felaketinde ölü..
    2. Ahmet Davutoğlu'na Selahattin Demirtaş..
    3. Başkan Eroğlu, Bosnalı gençleri..
    4. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    5. Başkan Demirtaş: "Güzel bir tesis..
    6. İran vatandaşlarının Rusya'da kötü..
    7. AYM’nin kararına emekli özel..
    8. Kayyumların işe aldığı personeller..
    9. Midemizin illeti ülserin belirtileri..
    10. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1..
    11. Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda..
    12. CAS'ın Trabzonspor kararı sonrası..
    13. Erzurum Aziziye TOKİ 1000 konut kura..
    14. Hisarciklıoğlu: "Türkiye ile Pakistan..
    15. Fatih Altaylı'dan CHP'ye çağrı: Derhal..
    16. (Özel haber) Önder Bülbüloğlu:..
    17. Büyükşehir’den üreticilere alternatif..
    18. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    19. BP'nin ikinci çeyrek karı arttı
    20. 9 ülkeden 14 kişi hava araçlarında..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!