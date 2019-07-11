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Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 1,6 oldu

Ülkede, mayısta yüzde 1,4 olarak kaydedilen enflasyonun haziranda yüzde 1,6’ya yükselerek, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’ye yaklaşması dikkati çekti

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 1,6 oldu

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede TÜFE, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyonun, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’ye yaklaşması dikkati çekti. TÜFE, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 ve nisan ayında da yüzde 2 artış göstermişti.

Destatis, tatil paket tur fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun haziranda artmasına sebep olduğunu kaydetti. Paket tur fiyatları mayısta takvim etkisinden dolayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9'luk gerileme kaydederken, haziranda yüzde 6,1 artış gösterdi.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatı, 2018'in haziran ayına göre yüzde 2,5 daha yüksek oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, motor yakıt fiyatları yüzde 1,2 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,1 arttı.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,6 oldu. AB uyumlu öncü TÜFE, aylık bazda yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,3 artış, yıllık bazda yüzde 1,3 yükselişten yüzde 1,5 yükseliş olarak revize edildi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 1,2’lik artış gösterdi. Sebze fiyatlarının yüzde 9,6 ve balık ürünlerinin yüzde 3 artması dikkati çekti.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,9, çıplak kira ücretlerinde yüzde 1,4 ve tren biletlerinde yüzde 3,6 artış oldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
  1. Almanya
  2. Enflasyon
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