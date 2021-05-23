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Avrupa Almanya’da yeni telif yasası kabul edildi
Avrupa

Almanya’da yeni telif yasası kabul edildi

Alman Federal Meclis’te yapılan oylamada, yeni telif hakları yasası kabul edildi. Buna göre bundan sonra TikTok, YouTube, Facebook gibi platformlar kullanıcıları tarafından yüklenen paylaşımlardan sorumlu olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 01:10:00 -
Almanya’da yeni telif yasası kabul edildi

Alman Federal Meclis, AB telif hakları yasasındaki iki maddenin Alman yasalarına uygulamasına onay verdi. Yeni yasayla birlikte ayrıca basın yayın kuruluşlarının da güçlenmesine katkı sağladı. Yasa iktidar ortakları Birlik Partileri ve SPD’nin oylarıyla kabul edildi. Yeşiller Partisi çekimser kalırken Sol Parti, FDP ve AfD yasaya karşı çıktı.

Ticari amaçlı olmaması gerekiyor

Yasayı karşı çıkanlar, platformların, kullanıcılar yükleme yaparken uygulanacak filtreleme yöntemleriyle internet dunyasına sansür uygulanacağı eleştirisinde bulundu. Yeni reforma göre telifli içerikler 160 karakterden az, 160 kilobitten küçük veya 15 saniyeden daha kısaysa bloklama filtresine takılmadan yüklenebilecek. Ayrıca paylaşımların ticari amaçlı olmaması gerekiyor. Telifli karikatür, alıntı, parodi gibi paylaşımlar da bu şartlarda yapılabilecek.

‘Düşünce özgürlüğünü korumuş oluyoruz’

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht (SPD), reformla birlikte telif haklarının dijital çağa uygun hale getirildiğini kaydetti. Lambrecht, “Yaratıcı fikrilerin haklarını, eser sahiplerinin kazançtan adil bir pay almasını sağlarken aynı zamanda kullanıcıların iletişim ve düşünce özgürlüğünü de korumuş oluyoruz” dedi. Ancak yasaya karşı çıkan muhalefet, yükleme filtresinin sansür anlamına geldiğini vurguladı. Reform kapmasında yayıncılar ‘google news-haberler’ gibi ticari platformlarda haberlerinin kullanılması durumunda gelir elde edecek. Alman Dijital Yayıncılar ve Gazete Yayıncıları Birliği gazetecilerin haklarının sömürülmesinin engelleneceğini kaydetti.

 

 

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