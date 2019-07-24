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Almanya'da yeni Savunma Bakanı yemin etti

Savunma Bakanı olarak atanan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, Federal Meclis'te yemin etti - Kramp Karrenbauer:- "(NATO) Biz masanın hangi tarafında oturduğumuzu biliyoruz, güvenilir müttefikiz"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
Almanya'da yeni Savunma Bakanı yemin etti

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen hafta Savunma Bakanı atanan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer Federal Meclis'te yemin etti.

Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı görevine getirilmesiyle boşalan Almanya Savunma Bakanlığına atanan CDU lideri Kramp Karrenbauer'in yemin etmesi için Federal Meclis'te özel tören düzenlendi.

Federal Meclis Genel Kurulu'nun tadilatta olması nedeniyle tören, Meclisin yanındaki Paul Löbe Haus adlı binanın salonunda gerçekleştirildi.

- "Askeri yetenekleriyle güçlü olmasını istiyoruz"

Kramp Karrenbauer yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, Almanya'nın güvenliği için çalışan ve ülkenin özgürlüğünü savunan Alman ordusundaki 180 binin üzerindeki asker ve 60 binden fazla sivil personelle gurur duyduğunu belirtti.

Dünyanın hızlı şekilde değiştiği bir dönemde yaşandığını ve güvenlik durumunun önemli risklerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kramp-Karrenbauer, bunu en son Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin gösterdiğini vurguladı.

"Biz Avrupa'nın elde tutulur askeri yetenekleriyle de güçlü olmasını istiyoruz." diyen Kramp Karrenbauer, bu konuda birçok şey yapılmaya başlandığını, gelecek yıl Almanya'nın üstleneceği AB dönem başkanlığında da "Avrupa Savunma Birliği'ni" güçlendirme fırsatının bulunduğunu anlattı.

- "Güvenilir müttefikiz"

Almanya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nde (NATO) yer aldığını vurgulayan Kramp Karrenbauer, "Biz masanın hangi tarafında oturduğumuzu biliyoruz, güvenilir müttefikiz." ifadesini kullandı.

Kramp Karrenbauer, NATO üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştığı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcaması için ayrılması yönündeki hedefe Almanya'nın bağlı kalacağına işaret ederek, 2024'e kadar GSYİH'nın yüzde 1,5'ni savunma harcamaları için ayıracaklarını kaydetti.

"Açıkça ifade etmek istiyorum, bu dışarıdan gelen istekle ilgili değil." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump'a da gönderme yapan Kramp Karrenbauer, bunun Alman ordusuna verilen görevin yapılabilmesi ve Almanya'nın çıkarlarıyla ilgili durum olduğunun altını çizdi.

Kramp Karrenbauer, Alman askerlerinin toplumun içinden çıktığını ancak aşırılık yanlılarına da müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Bundan dolayı Alman ordusunda aşırılık yanlılarına yer yok." dedi.

- Törende Trump tartışması

Kramp Karrenbauer'in konuşmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına söz alan Rolf Mützenich, savunma konularında ABD'nin tutumuna değindiğinde, Trump'ı ırkçı olmakla suçladı. Mützenich, "Beyaz Saray'da bir bencil ve ırkçı oturuyor." ifadesini kullandı.

Ardından söz alan Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christan Lindner de bu suçlamayı doğru bulmadığını belirterek, Mützenich'in kullandığı dilin yanlış olduğunu dile getirdi.

Ursula von der Leyen'in, 16 Temmuz'da Avrupa Parlamentosunca AB Komisyon Başkanlığı'na atanmasını onaylamasının ardından, Kramp Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Savunma Bakanı atanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
  1. CDU Genel Başkanı ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karenbauer
  2. Federal Meclis
  3. Ursula von der Leyen
  4. yemin töreni

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