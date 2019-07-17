0553 313 94 23

Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri Annegret Kramp Karrenbauer, yeni Savunma Bakanı oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:42
Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı

BERLİN (AA) - Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer yeni Savunma Bakanı oldu.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatasını Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den alan CDU Genel Başkanı Karrenbauer, görevine resmen başladı.

Aynı törende, AB Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen'e de Savunma Bakanlığından azil belgesi verildi.

Törende hazır bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbeti geçirmemesi için burada da sandalyeli önlem alındı.

Merkel, von der Leyen ve yeni Savunma Bakanı Karrenbauer töreni sandalyede oturarak takip etti.

2017 yılının Eylül ayındaki seçimin ardından ancak 6 ay sonra kurulabilen koalisyon hükümetinde bugüne kadar geçen 16 aylık zamanda iki bakan değiştirilmiş oldu.

Adalet Bakanı Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosuna seçilmesi sonrası yeni Bakan Christine Lambrecht oldu.

Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına seçilmesinin ardından da CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya'nın yeni Savunma Bakanı oldu.

Karrenbauer daha önce kabineye girmeyeceğini açıkladığı için bu tercih Almanya'da sürpriz olarak nitelendirildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:42
  1. Almanya
  2. Bakanlık değişimi
  3. Cumhurbaşkanlığı
  4. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İyaz bin Ganem kimdir nerelidir? İyaz bin Ganem HDP Diyarbakır cadde ismi
    1. İyaz bin Ganem kimdir nerelidir? İyaz..
    2. Yeni Malatyaspor Sivasspor ile..
    3. Bir babadan daha, oğlunun peşini..
    4. İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı..
    5. Fransız sağının güçlü ismi Le Pen:..
    6. Trabzonspor, Avusturya'da 5 hazırlık..
    7. Milli servet hurdaya çıktı, 8 yıldır..
    8. İran'dan "Savunma yapımız kırmızı..
    9. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    10. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    11. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    12. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    13. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    14. Boksta milli mesai
    15. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    16. MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit..
    17. Putin'den Avrupa Birliği'ne çağrı:..
    18. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
    19. Trabzonspor'dan sürpriz kaleci..
    20. "ABD ve İsrail'in ortak davamızı rehin..
    21. Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo..
    22. Elinde silahla ateş ede ede evlilik..
    23. Türkiye-Azerbaycan-Rusya-İran'dan..
    24. Savcının oğlu suç makinesi çıktı
    25. Mursi sonrası İhvan'ın tutum..
    26. Başkan Büyükakın, "Türkiye’de darbeler..
    27. İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekibi..
    28. Haliliye Belediyesi gençleri geleceğe..
    29. Başkan Büyükkılıç: “Selçuklu’nun..
    30. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’