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Avrupa Almanya’da yeni korona kuralları başladı! Artık korona testleri ücretli
Avrupa

Almanya’da yeni korona kuralları başladı! Artık korona testleri ücretli

Almanya genelinde korona salgınıyla mücadele kapsamında bundan böyle 3G kuralı geçerli olacak. Şu ana kadar kısıtlamalarda baz olarak alınan insidans değeri uygulaması son buldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 22:55:00 -
Almanya’da yeni korona kuralları başladı! Artık korona testleri ücretli

Bundan böyle kamusal alanda restoran, tiyatro, sinema gibi iç mekânlar ile stadyum ve konser gibi etkinliklere ancak aşı yaptıranlar, hastalığa yakalanıp iyileşenler veya negatif test ibraz edenler girebilecek. Hızlı testlerin son 24 saat içinde yapılmış olması gerekiyor. Son 48 saat içinde yapılan PCR testleri de kabul edilecek. Bir otelde konaklayan kişi de her üç gün içinde korona testini yenileme zorunda kalacak.

Testler 11 Ekim’de ücretli

Ancak düzenli olarak okularda test yapılan öğrenciler ile küçük çocuklar uygulamadan istisna tutulacak. Yedi günlük insidans değerinin 35’in altında olduğu eyaletler ise isterse 3G uygulamasını iptal edebilecek. Federal hükümetin aldığı karar doğrultusunda 11 Ekim’den sonra testler de ücretli olacak.

 

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