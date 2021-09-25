Almanya’da yeni korona kararı: Aşı olmayana maaş yok
Almanya'da eyaletler karantinaya girmek zorunda olanların raporlu oldukları sürede maaşının ödenmemesine karar verdi.
Sağlık sigortaları da, aşı olmayanların bu süre içindeki gelir kaybını karşılamayacak. Yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Normal koşullarda bir kişi sağlık dairesinin kararıyla karantinaya alındığı zaman raporlu sayılıyor ve bu süre içinde maaşı ödeniyordu. Aynı zamanda uygulama, aşı olmayanların korona testlerini de cebinden ödemesini öngörüyor.