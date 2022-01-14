Almanya'da yaşayan Türkler Turkovac yaptırabilir mi?
Almanya Turkovac aşısını tanıyor mu? Yerli ve milli aşı Turkovac, 2021 yılının aralık ayı itibariye acil kullanım onayı aldı ve ülkemizde kullanılmaya başladı. En çok Türkün yaşadığı ülkeler arasında yer alan Almanya’da da Turkovac’ın kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu. Peki, Almanya Turkovac aşısının kullanımına onay verdi mi?
Yerli aşı Turkovac olman isteyenlerin bir kısmı aşının Almanya’da onay alıp almadığını merak ediyor. Peki, Almanya’da Turkovac aşısı onay aldı mı?
Almanya'da yaşayan Türkler Turkovac yaptırabilir mi?
Almanya'nın onay verdiği aşılar arasında Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşısı bulunuyor. Turkovac için böyle bir onay bulunmuyor. Bu sebeple Almanya'ya giriş izinlerinde yalnızca onaylı aşılardan olanlar ülkeye alınıyor. Almanya Turkovac'ın yanı sıra Sinovac ve Rus aşısı Sputnik V'yi de kabul etmiyor.