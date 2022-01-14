Yerli aşı Turkovac olman isteyenlerin bir kısmı aşının Almanya’da onay alıp almadığını merak ediyor. Peki, Almanya’da Turkovac aşısı onay aldı mı?

Almanya'da yaşayan Türkler Turkovac yaptırabilir mi?

Almanya'nın onay verdiği aşılar arasında Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşısı bulunuyor. Turkovac için böyle bir onay bulunmuyor. Bu sebeple Almanya'ya giriş izinlerinde yalnızca onaylı aşılardan olanlar ülkeye alınıyor. Almanya Turkovac'ın yanı sıra Sinovac ve Rus aşısı Sputnik V'yi de kabul etmiyor.