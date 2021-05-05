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Avrupa Almanya’da yaşayan gurbetçileri ilgilendiren bir gelişme: Tam gün bakım hakkı tanınacak
Avrupa

Almanya’da yaşayan gurbetçileri ilgilendiren bir gelişme: Tam gün bakım hakkı tanınacak

Almanya, korona tedbirleri sebebiyle derslerden geri kalan öğrenciler için telafi programı açıkladı. Sosyal yardım alan ailelere çocuk başı 100 Euro verilecek. Ayrıca 5 sene sonra ilkokul öğrencilerine tam gün bakım hakkı tanınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:21:00 -
Almanya’da yaşayan gurbetçileri ilgilendiren bir gelişme: Tam gün bakım hakkı tanınacak

Almanya 2026-2027 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokul öğrencilerine tam gün bakım hakkı tanıyacak. Öğenciler ayrıca tatil dönemlerinde de bakım imkanlarından yararlanabilecek.

Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ile Federal Aile Bakanı Fransiska Giffey ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında ayrıca, korona salgını sürecinde derslerden geri kalan öğrencilerin derslerinin telafisi için 2 milyar Euroluk bir proje açıkladı.

Telafi Programın çerçevesinde öğrenimlerinden geri kalan öğrenciler için ek ders almalarına imkan sağlanacak. Alınan tedbirlerden etkilenen çocukların psikolojik durumlarının düzeltilmesi ile toplumsal hayata katılımlarına yardıcı olacak sosyal etkinliklere katılımları sağlanacak.

PISA araştırmalarına göre Almanya eğitim sisteminin ortalama seviyelerde gittiğine de dikkat çeken Federal Eğitim Bakanı Anja Karlıczek, bu durumun kabul edilemey olduğunu, sosyal yardım ailelere çocuk başına 100 Euro ek yardım yapılacağını bildirdi.

Bakanlar kurulunun onayladığı program Eyaetler Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

 

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