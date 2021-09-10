Almanya’da yaşayan gurbetçiler çifte vatandaşlık istiyor

Bahattin Gemici (KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı): “1.5 milyon yurttaşımızı ilgilendiren çifte vatandaşlık konusunu sürekli gündemde tutmalı, ısrarla bu hakkı talep etmeliyiz. KRV Seçim Hakkı Girişimi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarının eşit haklar mücadelemize destek vermelerini istiyoruz. 26 Eylül’de yapılacak federal seçimlerde Alman vatandaşı olan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve bizim taleplerimize destek olan partilere oy vermeye çağırıyoruz.”

Kabul etmeyişin bir ifadesi

Eyüp Tuzkaya (UWG/Aktiv für Neuss Belediye Meclisi Grup Müdürü, Seçim Hakkı İnisiyatifi): “Bu sonuç tamamen orantısız, aynı zamanda hoşgörüsüzlüğün ve kabul etmeyişin bir ifadesidir. 60 yıldır bu ülkeyi birlikte inşa eden, ileriye taşıyan ve memleket sayan özellikle Türkiye kökenli vatandaşlara karşı böyle bir tutum sergilemek, bazı partilerin hâlâ uyumu kavrayamadıklarını gösteriyor.”