Almanya'da yarım tonluk bomba bulundu! Berlin boşaltılıyor

Almanya'nın başkenti Berlin, II. Dünya Savaşı'ndan kalan yarım tonluk bomba nedeniyle bugün çok geniş çaplı bir tahliyeye ev sahipliği yapıyor.

Şehrin merkez tren garı Hauptbahnhof'un hemen yanında bulunan bombanın kontrollü bir şekilde patlatılabilmesi için bu sabah yerel saatle 09.00'dan itibaren binalar boşaltılıyor.

Heidestrasse semtinde 800 metre yarı çapı kapsayan alanda tren istasyonunun yanı sıra bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor. Büyükelçilik binaları Endonezya ve Özbekistan'a ait.

İngiliz yapımı bombanın gün içinde bulunduğu yerden alınması bekleniyor.

1939-1945 seneleri arasında süren savaşta patlamamış binlerce bomba her sene bulunuyor.

Almanya'da son olarak bu ay başında yine Berlin'deki merkez tren istasyonunun yakınlarında 100 kiloluk bir bombaya rastlanmıştı.

Ülkede yaşayanlar geniş çaplı tahliyeleri daha önce de tecrübe etti. Frankfurt'ta geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkarılan 1,5 tonluk bomba nedeniyle 65 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Diğer büyük tahliyeler şöyle: