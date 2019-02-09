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Almanya'da yabancı düşmanı saldırılar

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı, 2 Suriyeli genç kız darbedildi

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:54
Almanya'da yabancı düşmanı saldırılar

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin’de başörtülü bir kız saldırıya uğrarken, bir başka olayda da 2 Suriyeli genç kız darbedildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln ilçesindeki Hermann Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kadının, dün gece 12 yaşındaki başörtülü bir kıza saldırdığı belirtildi.

Olayda saldırgan kadının genç kızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, kızın saçlarını çektiği ve yabancı düşmanlığı içeren hakaretlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, saldırgan kadının, başörtülü kızı içinde kan olduğunu öne sürdüğü iğneyi batırmak ve yanında getirdiği biber gazını sıkmakla tehdit ettiği aktarıldı.

Saldırganın polis gelmeden kaçtığı, başörtülü kızın ise hafif yaralandığı bildirildi.

Berlin'de gerçekleşen bir başka olayda ise Marzahn ilçesindeki Helene-Weigel Meydanı’nda sohbet eden 15 ve 16 yaşlarında iki Suriyeli genç kıza yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin yabancı düşmanlığı içeren sözler sarf ettiği belirtildi.

Saldırganın ardından iki kızın yüzüne yumrukla vurduğu ifade edilen açıklamada, daha sonra saldırganın olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada, iki genç kızın yüzlerinden yara aldığı ve hastanede ayakta tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

İki olaya ilişkin polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:54
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