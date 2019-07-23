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Almanya'da yabancı düşmanı saldırı

Frankfurt yakınlarında Eritreli bir kişiyi ağır yaralayan Roland K. adlı Alman intihar etti- Savcılık saldırının yabancı düşmanlığından kaynaklandığını açıkladı

23 Temmuz 2019 Salı 13:05
Almanya'da yabancı düşmanı saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Waechtersbach beldesinde Eritreli bir kişiyi silahla ağır yaralayan Roland K. adlı Almanın intihar ettiği bildirildi.

Frankfurt Başsavcılığı, dün meydana gelen olayda, Roland K'nin, 26 yaşındaki Eritre vatandaşına arabasından ateş açarak kaçtığını ve olayın ardından intihar ettiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırının yabancı düşmanlığından kaynaklandığının tespit edildiği ve Roland K.'nin aşırı sağ örgütlerle bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Roland K'nin aracında yaralı halde bulunduğu ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Eritreli gencin de hastanede tedavi altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan polis, Roland K'nin evinde yapılan aramada 5 adet ruhsatlı silah buldu.

Evde aramaya katılan ve ismi açıklanmayan bir polisin de Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, saldırganın evinde silahların yanı sıra bir veda mektubu da tespit edildi.






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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:05
  1. Almanya
  2. saldırı
  3. Yabancı düşmanlığı

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