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Korona Virüs Almanya’da virüs tablosu nasıl? Almanya’da vaka sayısı
Korona Virüs

Almanya’da virüs tablosu nasıl? Almanya’da vaka sayısı

Türklerin en çok yaşadığı gurbet ülkelerinden olan Almanya’da koronavirüs tablosunda son durum nedir? Almanya’da ne kadar virüslü var? Almanya vaka sayısı kaç oldu? Almanya'da aşı çalışmaları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 13:02:00 -
Almanya’da virüs tablosu nasıl? Almanya’da vaka sayısı

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya’da son 24 saatte 12 bin 257 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle beraber ülkede toplam vaka sayısı 2.134.936’ya yükseldi.

Enstitü’nün açıklamasına göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 349 kişi vefat etti. Almanya’da toplam vefat sayısı ise 51.870’e yükseldi. Koronavirüs salgınının en başından beri 1.807.500 kişi iyileşirken, aktif olarak koronavirüs olan kişi sayısının ise 275.566 olduğu bildirildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.97 olarak belirlendi.

Yoğun bakımda yatan koronavirüs hasta sayısı 4.755 iken, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören hasta sayısının ise 2.673 olduğu ve yoğun bakım servislerinin doluluk oranının %84,52 olduğu belirlendi.

Almanya'da aşı çalışmaları

Robert Koch Enstitüsü, koronavirüse karşı Almanya genelinde başlatılan aşı uygulamasında 27 Aralık tarihinden itibaren 1.632.777 kişiye aşı yapıldığını açıkladı. Toplam 163.424 kişiye ise ikinci doz aşılarının yapıldığı kaydedildi.

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