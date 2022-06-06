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Avrupa Almanya’da vergi indirimi işe yaramadı! Benzin almak için Hollanda’ya akın ediyorlar!
Avrupa

Almanya’da vergi indirimi işe yaramadı! Benzin almak için Hollanda’ya akın ediyorlar!

Benzin fiyatlarının düşmesi için yapılan 30 centlik vergi indirimine rağmen artış devam etti. Pahalı benzin almakta zorlanan birçok Alman, daha uygun fiyatlardan yararlanmak amacıyla Hollanda’ya gidip araçların deposunu dolduruyor. Alman ekonomistler, vergi politikası yerine fiyat indirimine gidilmesini öneriyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 13:59:00 -
Almanya’da vergi indirimi işe yaramadı! Benzin almak için Hollanda’ya akın ediyorlar!

Almanya’da artan enerji masrafları dolayısıyla hükümetin benzinde yaptığı 30 centlik inidirimden bir şey kalmadı. Petrol şirketleri, ilk gün indirimi tüketicilere yansıtsa da daha sonraki günlerde fiyatları kademeli olarak artırdı. Akşam saatlerinde benzin fiyatlarına bir miktar indirim yapılırken akşama doğru fiyatlar giderek yükselmeye başlıyor.

Alman Otomobil Klübü ADAC, benzin indirimi politikasının tamamen farklı yönlere doğru yöneldiğini açıklarken, Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Prof. Dr. Marcel Fratzscher, Çarşamba gününden bu yana yürürlükte olan vergi indiriminden vaz geçilmesini istedi. Marcel Fratzscher vergi indirimi yerine politikacıların hatalarını kabul ederek, akar-yakın fiyatalarının durdurulması yoluna bakılmasını istedi.

Marcel Fratzscher, “Pek çok kimse benzin indiriminin istenilen amacın tersine işleyeceğini ve paranın petrol şirketlerine akacağını tahmin ediyordu. Politikacılar hatalarını kabul edip akaryakıt fiyat fiyat indirimini bir an önce durdursalar nasıl olur?” diye yazdı.

 

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