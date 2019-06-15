0553 313 94 23

Almanya'da Venezuela protestosu

Almanya'da bir grup, ABD ve AB'nin Venezuela politikalarını protesto etti

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:39
Almanya'da Venezuela protestosu

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup, Venezuela'nın içişlerine karıştığı gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) protesto etti.

''Elini Venezuela'dan çek'' yazılı pankart açarak yürüyen yaklaşık 250 kişilik grup, Venezuela'ya karşı haksızca uygulanan yaptırımların da kaldırılmasını istedi.

ABD ve AB'nin Venezuela politikalarını protesto eden grup, Venezuela'nın saldırı altında olduğunu belirtti.

Protestocular tarafından dağıtılan bildiride Venezuela ile ilgili dezenformasyon yapıldığı ifade ederek, Almanya'nın ARD, ZDF ve Deutsche Welle televizyon kanallarının Venezuela hakkındaki dezenformasyon haberlere katkı sağladığı değerlendirmesi yer aldı.

Bildiride demokratik olarak seçilmiş bir devlet başkanını ABD ve AB üyesi ülkelerin devirmeye çalıştıkları ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ifadesi yer aldı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:39
  1. Almanya
  2. Venezuela protestosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 5 yaralı
    1. Kontrolden çıkan otomobil takla attı!..
    2. Otomotiv devinden Türkiye hamlesi!..
    3. 18 ayrı başkentte İdlib eylemi
    4. Gaziantep’te, en az definin yapıldığı..
    5. Otobüste cinsel içerikli video izleyen..
    6. Otomobil ile minibüs kafa kafaya..
    7. Darıca’da sel sularının bastığı market..
    8. Dönercide “ayran" tartışmasında garson..
    9. Bakanlık duyurdu: 51 terörist etkisiz..
    10. Oyuncakları toplamanın en kolay yolu..
    11. Güzelkent’te sahil, morg ve şadırvan..
    12. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    13. Gebze’de 450 çocuk sünnet şöleninde..
    14. MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar..
    15. Filistin Başkanlığı: “ABD’nin ‘asrın..
    16. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk..
    17. Sel sularında sürüklenen otomobil..
    18. 26. Sultan Sekisi Toplantısı “23..
    19. Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
    20. Rizeliler kahvaltıda buluştu
    21. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na..
    22. Dünya Okçuluk Şampiyonası
    23. İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin..
    24. Pentagonun operasyonları küresel..
    25. İzin gününde kadının yardım..
    26. Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz..
    27. Boyabat’ta sel çeltik tarlalarını vurdu
    28. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    29. Ardahan’da YKS heyecanı
    30. Otobüse cinsel içerikli video izleyip,..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu