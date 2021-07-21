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Almanya'da vaka sayıları korkutmaya başladı
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Korona Virüs Almanya'da vaka sayıları korkutmaya başladı
Korona Virüs

Almanya'da vaka sayıları korkutmaya başladı

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 203 kişiye koronavirüs tanısı konulurken vaka sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 13:00:00 -
Almanya'da vaka sayıları korkutmaya başladı

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 2 bin 203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 748 bin 613'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı olarak 19 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 91 bin 416'ya çıktı.

Almanya'da dün 10,9 olarak kaydedilen her 100 bin kişi başına vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu oran, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükseldi.

6 Temmuz'da 440 olan günlük vaka sayısı, 7 Temmuz'da 985, 14 Temmuz'da 1548 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama kampanyası

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 50 milyon 81 bin 384 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 39 milyon 309 bin 478 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylece, halkın yüzde 60,2'sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 47,3'üne de ikinci dozu uygulanmış oldu.

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