Almanya’da vaka patlaması: 2 G kuralına uymayanlara ağır cezalar yolda!

Almanya’da hızlı şekilde ve aşırı derecede yükselen koronavirüs vakalarının ardından 2G kuralı daha sık gündeme gelmeye başladı. Sosyal Demokratlar Partisi (SPD)’den Sağlık Uzmanı Kart Lauterbach, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, vakaları tekrardan kontrol alma noktasında en önemli yolun 2G kuralı olduğunu belirtti. Kurala uymayan restoranların ise “6 hafta kapanma” gibi ağır cezalara çarptırılmaları gerektiğinin altını çizdi.

“6 hafta kapanma getirilmeli”

Lauterbach sözlerini şöyle sürdürdü: “Örnek olarak bir restoran 2G kuralına uymazsa ve bu, yapılan kontrollerde göze çarparsa, söz konusu restorana 6 hafta kapanma cezası uygulanmalı. Cesaret ile sert bir biçimde ağır kontrollerle 2G kuralını uygulamaya getirmezsek, bu dalgayı kontrol altına alamayacağız.”

“İşyerlerinde bilgiye erişim hakkı olmalı”

Lauterbach ve Hür Demokratlar Partisi (FDP)’den Christine Aschenberg-Dugnus ayrıca iş verenlerin an itibariyle işçilerine aşı olup olmadığını sorabileceğini söyledi. Bilgiye erişim hakkı noktasında da Federal Meclis için yasa tasarısı hazırladıklarını belirtti. Lauterbach, bu konuyla alakalı, “Bu feci durumda bilgiye erişim hakkı şart.” diye ekledi.

Son 24 saatte 50 bini aşkın vaka

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 50 bin 169 vaka tespit edilmişti. Dün bu sayı 39 bin 676, bir hafta öncesinde ise 33 bin 949 olarak kayıtlara geçmişti. Dün itibariyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, bu rekor, vaka sayılarının bugün itibariyle 10 binden fazla artmasıyla birlikte tekrardan kırılmış oldu.