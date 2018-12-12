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Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CDU'nun, Almanya'nın göç ülkesi olduğunu kabul etmesinin hayli zaman aldığını söyledi

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:33
Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı

BERLİN (AA) - Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Göç ve Uyum Bakanlığı tarafından başkent Berlin'deki etkinliğe, Başbakan Angela Merkel, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Merkel, uyum konusuna, bir grup azınlıktan ziyade toplumun genelini ilgilendirdiği için çok önem verdiklerini söyledi.

Merkel, eski genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) dahi, Almanya'nın göç ülkesi olduğunu kabul etmesinin hayli zaman aldığına işaret ederek, bu konuda özeleştiride bulundu.

Uyum konusunda kadın faktörünün önemine dikkati çeken Merkel, annelerin özellikle gelecek kuşaklara aktarımlarının sağladığı faydaya vurgu yaptı.

Alman Başbakan, uyum konusunda bugüne kadar çok yol katettiklerinin altını çizerek hala yapılması gerekenlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.



Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:33
  1. Almanya
  2. Uyum bakanlığı

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