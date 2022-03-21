  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya'da üretici fiyatlarında rekor!
Avrupa

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor!

Almanya'da üretici fiyatları Şubat ayında rekor yükselişini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 13:17:00 -
Almanya'da üretici fiyatlarında rekor!

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre üretici fiyat endeksi enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Şubat'ta yıllık yüzde 25.9 artış kaydetti.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 26.2'ydi.

ÜFE Aralık ve Ocak'ta sırasıyla yüzde 24.2 ve yüzde 25 artmıştı.

ÜFE Şubat'ta aylık bazda da yüzde 1.4 arttı. Önceki ay artış yüzde 2.2'ydi. Şubat ayı verisine Ukrayna krizinin etkileri yansımadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay