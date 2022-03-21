Almanya'da üretici fiyatlarında rekor!
Almanya'da üretici fiyatları Şubat ayında rekor yükselişini sürdürdü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre üretici fiyat endeksi enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Şubat'ta yıllık yüzde 25.9 artış kaydetti.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 26.2'ydi.
ÜFE Aralık ve Ocak'ta sırasıyla yüzde 24.2 ve yüzde 25 artmıştı.
ÜFE Şubat'ta aylık bazda da yüzde 1.4 arttı. Önceki ay artış yüzde 2.2'ydi. Şubat ayı verisine Ukrayna krizinin etkileri yansımadı.