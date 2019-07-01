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Almanya'da Uluslararası Cesaret Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Mahkeme salonunda eşi ve çocuğunun gözleri önünde katledilen Marwa El-Sherbini'nin anısına ilk kez verilecek Uluslararası Cesaret Ödülü'ne, Solingen katliamında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç ile Yeni Zelanda'daki terör saldırısında eşi ölen Farid Ahmed layık görüldü

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
Almanya'da Uluslararası Cesaret Ödülü'nün sahipleri belli oldu

KÖLN (AA) - Almanya'da bu yıl ilk kez verilecek "Uluslararası Cesaret Ödülü"ne, Solingen'de 26 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç ile Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed layık görüldü.

Dresden Eyalet Mahkeme salonunun ortasında ırkçı saldırıya uğrayarak öldürülen Marwa El-Sherbini anısına bu yıl ilk kez sahiplerini bulacak Uluslararası Cesaret Ödülü, El-Sherbini'nin 10. ölüm yıl dönümü münasebetiyle, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) tarafından verilecek.

Mevlüde Genç ve Farid Ahmed'in yakınlarını ırkçı saldırılarda kaybetmelerine rağmen, barış ve hoşgörü mesajları vermeleri nedeniyle bu ödüle layık görüldükleri belirtildi. Ödülün yıl sonununda yapılacak törenle sahiplerine takdim edileceği kaydedildi.

Merkezi Köln'de bulunan ZMD Başkanı Aiman Mazyek, Marwa El-Sherbini'nin cesaret, hoşgörü ve anayasal hak olan ibadet özgürlüğünü gelecek nesillere miras bırakmak için yaşamını feda ettiğini dile getirdi.

İslam düşmanlığına karşı canlarını veren bu insanları asla unutmayacaklarını ve onlar için hep dua edeceklerini belirten Mazyek, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Mahkeme salonunda katledilmişti

Anısına ödül verilecek olan Marwa el-Sherbini, 2009'da çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde eşinin ve üç yaşındaki oğlunun gözleri önünde 18 bıçak darbesi ile öldürülmüştü.

Eşini korumaya çalışan Ehemann Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Okaz, olay sonrası 3 yaşındaki oğluyla birlikte Almanya'yı terketmişti.

- Solingen katliamı

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Mevlüde Genç, saldırıda 2 çocuğunu, 2 torununu ve 1 yeğenini kaybetmişti.

- Christchurch terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında aralarında Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Mısır vatandaşlarının da olduğu 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Al Nur Camisi'ndeki terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed, teröristi affettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
  1. "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü"
  2. Marwa El-Sherbini

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