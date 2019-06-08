Almanya'da Türklere gamalı haç ve nükleer bomba sembollü tehdit mektupları!

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehditmektuplarına, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, "Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Köln Belediye Bakanı Reker, Twitter sosyal hesabından Müslümanlara yollanan tehdit mektuplarına dair yaptığı açıklamada, "15 yıl önce, ırkçı Nasyonal Sosyalist yeraltı örgütünün (NSU) şehrimizin Keup Caddesi’nde insanların hayatlarını kasteden saldırıların anma günü öncesinde, Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum. Posta kutularına bırakılan ve tüm Kölnlüler için acı verici olan tehdit mektuplarının içeriği, zamanlaması ve de alaycı üslubu asla kabul edilemez. 9 Haziran’da gerçekleştireceğimiz menfur saldırıyı anmamız ve şehrimizdeki birliği, aşırı sağcıların tiksindirici sözlerinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Irkçılığa karşı birlik ve beraberlik vurgusu

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Uyum Meclisleri Birliği Genel Başkanı Tayfun Keltek’in tehdit mektuplarına dair DHA’ya yaptığı açıklamada, vatandaşları sakin olmaya çağırdı. Keltek, "Akıl sahibi kimsenin savunamayacağı ırkçılık ve ırkçılar, zaman zaman planlı bir şekilde kendilerinden bahsettirmek için yaptıkları bu olaylar bizi tedirginliğe sevk etmemeli. Bunların, bizleri ürkütmek, korkutmak ve sindirmek için yapılan şeyler olduğunu unutmayalım. Bizler, hep beraber güçlüyüz. Yerli Alman halkının çoğunun ırkçıları desteklemediğini biliyoruz. Onlarla hayatın her noktasında daha fazla beraber olarak, ortak problemlerimizin çözümlerini üretmenin yollarına bakmalıyız. Bu tür densizliklerden yılgınlık göstermek ırkçıları cesaretlendirir; onlara birlikte hareket ederek bu fırsatı tanımamalıyız" dedi.

Kölner Stadt Anzeiger gazetesindeki haberde, ırkçıların Türkleri tehdit eden mektupların devlet güvenlik birimlerinin hemen takibe aldığı belirtilirken, mektupta adı geçen "Almanya Nükleer Silahlar Bölümü" örgütünün aynı isimle Amerika'da da oluşmuş bir Neonazi örgütlenmesi olduğu belirtildi. Haberde, yaşanan hadisenin Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından araştırılmaya başlandığı da bildirildi.

"Sizleri öldüreceğiz"

15 yıl önce bombalı saldırıya maruz kalan ve Keup Caddesi çevresinde oturan Türklerin posta kutularına, "Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak. Siz Müslümanlar bizleri hiçbir zaman sevmediniz. Bizden nefret ediyorsunuz, biz bunun farkındayız. Sizleri bombalayıp öldüreceğiz" şeklinde ifadelerin yer aldığı katlanmış tehdit mektupları bırakılmıştı.

NSU davası

​Nasyonal Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütü, 9 Haziran 2004’te Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi’nde, Türklerin işlettiği ticarethanelere çivili bombalı saldırı düzenleyerek bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. Can kaybının olmadığı çivili bomba saldırısında, 6'sı ağır 22 Türk esnaf ve müşteriler yaralanmıştı.