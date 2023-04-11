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Avrupa Almanya’da Türk taksiciler korku içinde
Avrupa

Almanya’da Türk taksiciler korku içinde

Yeniakit Publisher
2023-04-11 09:27:00 -
Almanya’da Türk taksiciler korku içinde

Almanya’da bir taksicinin müşterisi tarafından boğazı kesilmesi, Türk taksicileri korkuttu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de perşembe günü müşterisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen taksicinin, Samsunlu 49 yaşındaki iki çocuk babası Mustafa Akan olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan 24 yaşındaki katil zanlısı ülkenin kuzeyindeki Schleswig Holstein eyaletinde yakalandı. Katil zanlısının başka bir suçtan arandığı belirtildi.

Akan'ın ağabeyi emekli öğretmen Murat Akan, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. Kentteki Türk taksiciler de endişeli olduklarını ifade etti.

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