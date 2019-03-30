Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD eyalet teşkilatı başkanlığına seçildi Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı, Sosyal Demokrat Parti Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı oldu

BERLİN (AA) - Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı'nın yeni başkanı Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı oldu. Midyatlı, Norderstedt kentinde düzenlenen SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Kurultayı'nda 212 delegenin oy kullandığı seçimde 191 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Seçimde, 12 delege "hayır" oyu kullanırken, 9 delege ise çekimser kaldı. Almanya'nın Kiel kentinde doğan 43 yaşındaki Midyatlı, böylelikle bu göreve getirilen ilk kadın siyasetçi oldu. İki çocuk annesi Midyatlı, yaklaşık 10 yıldan beri Schleswig-Hostein Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyor.

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