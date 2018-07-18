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Almanya'da Türk iş yerine silahla saldıran kişi enselendi

Heilbronn kentinde Türk vatandaşı Alper Yıldırmaz'a ait fırına dün silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
Almanya'da Türk iş yerine silahla saldıran kişi enselendi

Almanya’nın Heilbronn kentinde Türk vatandaşı Alper Yıldırmaz'a ait "Stefans" adlı fırına dün silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığı bildirildi.

Heilbronn polisinden yapılan yazılı açıklamada, kuru sıkı tabancayla iş yerine gelerek tezgahta bulunan Türk çalışana 6 el ateş edip kaçan saldırganın boş bir arazide yakalandığı ifade edildi.

Saldırganın, 30 yaşında Polonya asıllı Alman vatandaşı olduğu belirtildi. 

Saldırganın silahla yakalandığı ve akıl hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

Heilbronn kentindeki Alper Yıldırmaz'a ait "Stefans" adlı fırına dün sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıda bulunmuştu.

Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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