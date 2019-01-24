0553 313 94 23

Almanya'da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

24 Ocak 2019 Perşembe 16:16
Almanya'da Türk gençleri evsizlere çorba dağıttı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Türk gençleri, sokakta yaşayan evsizlere ve yardıma muhtaç kişilere sıcak çorba dağıtıp ağaçlara kuşlar için yem sepetleri astı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin yanı sıra kışın aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Grup adına açıklamada bulunan Leyla Çimen ile Furkan Atik, evsiz ve yardıma muhtaç insanları bularak ikram ettikleri bir bardak çorbadan sonra, onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin, kendilerine tarifi mümkün olmayan bir mutluluk kattığını söyledi.

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözleriyle, İslam'ın sosyal yönünü ortaya koymuştur. DİTİB gençliği olarak din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden insani duygularımızı ön plana çıkararak insanlık görevimizi yerine getirdik." diyen Çimen, sevginin paylaştıkça büyüyen bir şey olduğunu vurguladı.

Atik ise çorbayı annelerinin katkılarıyla hazırladıklarını ve diğer yardım malzemelerini harçlıklarını biriktirerek aldıklarını belirterek, "Eksileri bulan soğuk havalardan bizler de etkileniyoruz, üşüyoruz ama o insanların çorbayı aldıktan sonra yüzlerinde oluşan mutluluğu görmek, onların teşekkürünü almak bizleri mutlu ediyor. Daha çok arkadaşla kimsesizlere ve muhtaçlara ulaşmak, o insanların yüzünde oluşan mutluluğu görmek isteyen herkese ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:16
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
  2. evsizlere çorba
  3. Mehmet Akif Camisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etti
    1. PFDK, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan..
    2. CHP Kartal belediye başkan adayı 2019..
    3. MHP Aday Tanıtım Toplantısı
    4. AÖF sınav sonuçları açıklandı
    5. Antalya'da hortum: 1 ölü, 9 yaralı
    6. Emeklilik primi SGK son dakika | Primi..
    7. İran'ın 4 büyük şehrinde hava..
    8. Almanya'da Türk gençleri evsizlere..
    9. Ağaçta ipe dolanan güvercini itfaiye..
    10. TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri..
    11. CHP Grup Başkanvekili Özel:
    12. BTK yarışmayla "siber yetenekleri"..
    13. GİB MTV ödemeleri ne zaman | Hangi..
    14. MEB 500 Engelli Öğretmen Alımı için..
    15. TOSFED'de seçimli genel kurul tarihi..
    16. Akhisarspor hükmen mağlup mu sayıldı?
    17. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    18. Hırsız sanılan katil zanlısı eşi çıktı
    19. Akhisarspor, Beşiktaş maçında hükmen..
    20. İl Koordinasyon Kurulu'nun 4...
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz