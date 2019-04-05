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Almanya'da Türk gençler hastalara moral verdi

05 Nisan 2019 Cuma 21:14
Almanya'da Türk gençler hastalara moral verdi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Türk gençler, Helios St. Johannes Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Duisburg Merkez Camisi Gençlik Kolları üyesi gençler, hastanede tedavi gören farklı miletten hastalara üzerinde Hadis-i Şerif yazan gül ve karanfil takdim ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarete katılan 18 genci karşılayan hastanenin başhekimi Dr. Markus Schmitz, gençlere hastaneyi gezdirerek, 700 yataklı hastane ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Gençleri bu duyarlı davranışlarından ötürü tebrik eden Dr. Schmitz, hastanelerinde staj yapmak isteyen gençlere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Ziyaretin öncülerinden Duisburg DİTİB Merkez Camisi din görevlisi Niyazi Tok da "Bizler insan olarak Yunus’un ‘Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü’ ifadesiyle bugün bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Hastane yönetimine teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

DİTİB Duisburg Veliler Birliği Başkanı ve Sosyal Pedagog Hülya Ceylan da "Her dakikası anlamlı ve manalı ziyaretten son derece mutlu olduk. Amacımız hastaları bir nevi hoşnut etmek ve moral vermekti. Gençlik kolları olarak böyle güzel etkinliklerimiz aralıksız devam edecek." diye konuştu.

Birçok hastayı ziyaret eden gençler, onlara sohbet edip moral verdi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:14
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
  2. Helios St. Johannes Hastanesi

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