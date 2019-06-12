0553 313 94 23

Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu

Almanya’da 12 yaşındaki Türk çocuk bir okulun spor salonunda asılı halde bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu

Almanya’da 12 yaşındaki Türk çocuk bir okulun spor salonunda asılı halde bulundu.


Almanya’nın Saarland Eyaleti’ne bağlı Schmelz kentinde, 12 yaşındaki Türk kökenli A.T., bir okulun spor salonunun çatısında iple asılı halde bulunurken A.T.’nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Genç çocuğun ailesi verdiği ifadede, "A.T., Bettingen’deki ilk okulun oyun alanında arkadaşları ile futbol oynuyordu. Acil bir telefon aldık. Evimizin yakınındaki okulun spor salonuna gittik. Kurtarma helikopteri ve ambulanslar olay yerindeydi. Şoka girdik. Acı gerçeği sonradan, hastanede öğrendik" dedi.


Ailesi, A.T.’nin intihar girişiminde bulunmasının mümkün olmadığını ifade ederek, olayın aydınlatılmasını istedi.



"Olay soru işaretleri ile dolu“


Polis sözcüsü Georg Himbert ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:


"Bir kız ailesiyle yürüyüşe çıkmış ve çocuğun cesedi spor salonunun çatısından sarktığını görmüş. Yoldan geçenler çocuğu hemen yere indirmiş ve A.T. nefes almaya başlamış. O arada ise hemen ambulansı aramışlar. Olayın nasıl gerçekleştiği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bu konuda çok sayıda söylenti var. Gerçekleri sadece A.T. biliyor. Onunda hastanede kendine gelmesini bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.


Doktorlar A.T.’nin durumun ağır olduğunu belirtirken, ailesi çocuklarının yaşaması için dua ediyor. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatırken çocuk psikologları bu yaşlarda intihar girişiminin pek rastlanmadığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tapu senetleri çocuklara sürpriz yumurta ile anlatıldı
    1. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    2. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    3. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    4. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    5. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    6. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    7. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    8. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    9. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    10. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    11. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    12. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    13. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    14. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    15. Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda..
    16. 8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan..
    17. Siirt merkezli 6 ildeki terör..
    18. Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı
    19. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ..
    20. Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş,..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis..
    23. ÇGC’de yeni yönetim belli oldu
    24. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    25. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu,..
    26. ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını..
    27. Bolu'daki cinsel istismar davasında..
    28. GÜNCELLEME - Çorum'da hortum ev ve..
    29. Ormancılık sektöründen cari açığa 4..
    30. Vural’dan Türk Kızılayının 151...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!