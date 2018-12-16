Almanya'da Türk avukatın tehdit edilmesiyle ilgili soruşturma

BERLİN (AA) - Eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu Almanya'da, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'a ırkçı ve tehdit içerikli yazı gönderilmesinin ortaya çıkmasına rağmen gerekli tepkilerin verilmemesini eleştirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, "Frankfurt Polis teşkilatında bir ırkçı nazi çetesi NSU davasında müdahil avukat olarak görev yapan bir Türk kökenli avukatı ölümle tehdit ediyor. Fakat ne eyalet bazında ne de federal düzeyde yetkili bakanlardan ses yok. Bu kabul edilebilecek bir durum değil" ifadesini kullandı.

Kamuoyu ve yetkili kurumlardan çok fazla tepki gelmemesini eleştiren Mutlu, bu sessizliğin insanların güvenlik güçlerine olan güveni tamamen yok olmasına neden olacağını savundu.

Mutlu, "NSU davasında da gördüğümüz gibi, yıllarca güvenlik birimleri ırkçı terör örgütü NSU üyelerini görmemezlikten geldi. Demek güvenlik birimleri ve istihbarat kurumları halen ırkçılıkla mücadele konusunda gerekli dersleri almamışlar. Daha bir kaç hafta evvel Alman ordusunda ortaya çıkan 'Hannibal' isimli terör örgütündeki sessizliği burada da görmekteyiz. Yetkili makamları, İçişleri bakanlarını ve istihbarat kurumları acilen göreve çağırmak hepimizin görevi. Bu gelişmeler hayra alamet değil." değerlendirmesinde bulundu.

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'a ırkçı ve tehdit içerikli yazı gönderilmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında aralarında yabancı düşmanlığı içeren yazışmalar yaptıkları ileri sürülen 5 polis hakkında soruşturma açılmıştı.

Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.