Almanya’da Türk avukatın tehdit edilmesiyle ilgili soruşturma

BERLİN (AA) - Almanya’da, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'a ırkçı ve tehdit içerikli yazı gönderilmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Türk avukatın suç duyurusu üzerine, aralarında yabancı düşmanlığı içeren yazışmalar yaptıkları ileri sürülen 5 polis hakkında soruşturma açıldı.

"Frankfurter Neue Presse" gazetesindeki habere göre NSU davasının müdahil avukatı Seda Başay Yıldız'a, ağustos ayında faksla ırkçı içerikte “NSU 2.0” imzalı tehdit yazısı gönderildi.

Çeşitli hakaretler ve kızıyla ilgili ifadeler bulunan yazıda, Türk avukatın açık ev adresi de yer aldı.

Olayın ardından avukat Başay Yıldız’ın suç duyurusu üzerine inceleme başlatıldı.

Yürütülen incelemede, Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan, Başay Yıldız’ın nüfus bilgilerine sorgulama için resmi bir sebep olmadığı halde bakıldığı tespit edildi.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada ise bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlendi.

Bunun üzerine karakolda çalışan 1'i kadın 5 polis memuru hakkında, "halkı kışkırtma" ve "anayasaya aykırı sembollerin kullanıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Avukat Başay Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında faksla bir tehdit yazısı aldığını belirterek, “Ben çok tehditler alıyorum ancak bunları çok ciddiye almıyordum. Bu kez kızımın adı ve ev adresim yazıldı. Bu yüzden ilk defa suç duyurusunda bulundum." dedi.

Kişisel bilgileri öğrenip yazanların devlet memuru olması gerektiğini suç duyurusunda belirttiğini aktaran Başay Yıldız, bu hafta başında konuyla ilgili bir gazetecinin aradığını, bunun üzerine polisle görüştüğünü anlattı.

Emniyet birimiyle ikinci kez görüştüğünde, "polisler hakkında başlatılan soruşturmanın yaptığı suç durusundan sonra gerçekleştiği"nin ifade edildiğini söyleyen Başay Yıldız, söz konusu polislerin evlerinin arandığını, cep telefonlarına el konulduğunu ve görevden uzaklaştırıldıklarını öğrendiğini kaydetti.

"Bu polisler hakkında soruşturma başlatılması tehdit mektubu almam ve benim suç duyurusunda bulunmamla oldu." diyen Başay Yıldız, polisin bu olayı örtbas etmesini istemediğini vurguladı.

Başay Yıldız, soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini ancak konuyu takip edeceğini sözlerine ekledi.

Alman basınındaki haberlerde, savcılığın söz konusu polisler hakkında tehdit mektubundan dolayı da soruşturma başlatıp başlatmadığının bilinmediği belirtildi.

Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.