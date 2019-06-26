0553 313 94 23

Almanya'da Türk avukata ırkçı tehdit mektubu gönderilmesi

Almanya'da ırkçı tehdit mektupları alan Türk avukatın davasıyla ilgili daha önce görevden alınan bir polis memurunun evinde arama yapıldı- Gözaltına alınıp sorgulanan polis, aynı gün serbest bırakıldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:31
Almanya'da Türk avukata ırkçı tehdit mektubu gönderilmesi

KÖLN (AA) - Almanya’da Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız'a "NSU terör örgütü" imzasıyla geçen ağustosta ırkçı tehdit mektupları gönderilmesi olayıyla ilgili bir polis memurunun gözaltına alınarak evinde arama yapıldığı, sorgusunun ardından ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu polisin geçen yıl kendisine gelen tehdit mektuplarıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında açığa alındığını söyledi.

Seda Başay Yıldız, "Polis bana daha önce tehdit faksı göndermekle suçlanan bir kişiyi gözaltına aldıklarını söylemişti ancak konunun detaylarını anlatmamıştı. Bu kişinin dün tutuklanıp evinde arama yapıldığını, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldığını ben de medyadan öğrendim. Sanırım ellerinde yeterli delil olmadığı için salıverilmiş olabilir." dedi.

Frankfurt barosu avukatlarından Yıldız, şunları kaydetti:

"Söz konusu memur, çalıştığı emniyet binasında benim özel bilgilerimi sistemden sorgulayıp alan polislerden biriymiş. Şimdi neden tekrar evini aradılar, hangi delillere dayanarak tutukladılar ve neden bıraktılar bilmiyorum, şu anda benim de bilgim yok. Geçen sene bu polis sadece görevden alınmıştı, dün hakimden karar çıkarıp polis evini basmış ve arama yapmış. Yeni gelişmeler mi var bilmiyorum, dün tutuklanmış ve aynı günün akşamı da serbest bırakılmış." ifadesini kullandı.

- Olayın geçmişi

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a, geçen yıl ağustos ayında faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:31
  1. Almanya
  2. NSU
  3. tehdit metubu
  4. Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonistlerin geçtiği yerleri çamaşır suyuyla yıkadılar!
    1. Siyonistlerin geçtiği yerleri çamaşır..
    2. Filipinler'de çocuklara cinsel taciz..
    3. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    4. Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği..
    5. Manama Çalıştayı'na karşı Gazze'de..
    6. Çorum’da alacak verecek kavgası: 5..
    7. FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde..
    8. Almanya'da skandal karar! Serbest..
    9. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü drift..
    10. 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde..
    11. AB'de kritik seçimin galibi belli oldu!
    12. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan..
    13. UNICEF'ten Meksika-ABD sınırındaki..
    14. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’tan..
    15. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te..
    16. II. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te..
    17. Irak'tan "Yüzyılın Anlaşması planı..
    18. Kastamonu’da iki ev yandı
    19. BM Yemen Temsilcisi ile hükümet..
    20. 2019 Avrupa Oyunları
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    Beton Ekrem 500 milyonluk mal varlığının 5 milyonunu açıkladı!
    Beton Ekrem 500 milyonluk mal varlığının 5 milyonunu açıkladı!