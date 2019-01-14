0553 313 94 23

Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit mektubu

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'a, "NSU 2.0" imzası taşıyan ikinci tehdit mektubu gönderildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:47
Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit mektubu

BERLİN (AA) - Almanya’da, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a yine tehdit mektubu gönderildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Başay Yıldız’a faksla gönderilen ikinci tehdit mektubu da ilkinde olduğu gibi aşırı sağcı "NSU 2.0" imzasını taşıyor.

Avukat Başay Yıldız ile aynı adreste oturan babasının, annesinin, eşinin ve çocuğunun isimlerinin yer aldığı tehdit mektubunda, "Aklı ölmüş pis döner. Sen, polis meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin." şeklinde ifadelerin bulunduğu kaydedildi.

Başay Yıldız ise polisin kendisine silah ruhsatı çıkarmayı önerdiğini ifade ederek, "Ben Almanya’da mı silah taşıyacağım? Mesleğimi yapabilmek için mi?” ifadesini kullandı.

Polisin, halkı korumak için görevli olduğunu vurgulayan Başay Yıldız, ailesiyle ilgili adres ve kimlik bilgilerinin öyle kolayca internetten bulunamayacağını kaydetti.

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Başay Yıldız’a, Ağustos ayında da faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:47
  1. Almanya
  2. Avukat
  3. Seda Başay Yıldız
  4. tehdit mektubu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti
    1. Bıçaklanan belediye başkanı hayatını..
    2. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
    3. Yunanistan'dan skandal karar!..
    4. Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu..
    5. “Mescid-i Aksa’daki gerilimden İsrail..
    6. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı
    7. Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit..
    8. Feci ölüm! İnceleme için geldiği..
    9. 17 yaşındaki kızı, internetten..
    10. Polonya'da bıçaklanan belediye başkanı..
    11. Uyuşturucuyu lavaş ekmeğin içine..
    12. Trump'tan flaş açıklama: Ruslar için..
    13. Otobüste bayılan genç kızı hastaneye..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5..
    16. Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
    17. GÜNCELLEME- İran'da kargo uçağı düştü:..
    18. İLKSAN Başkanı Tuncer'den Anıtkabir'e..
    19. Bursa Valiliğinden şiddetli fırtına..
    20. Borussia Dortmund'a Arjantinli genç..
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!