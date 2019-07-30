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Almanya'da "tüketici güveni" son 26 ayın en düşüğünde

- Temmuzda 9,8 puan olarak ölçülen Almanya Tüketici Güven Endeksi, Ağustosta 9,7’e gerileyerek son 26 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti

30 Temmuz 2019 Salı 12:02
Almanya'da "tüketici güveni" son 26 ayın en düşüğünde

BERLİN (AA) - Almanya'da temmuz ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, 9,7’ye gerileyerek Nisan 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2019 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ağustos için 0,1 puana düşerek 9,7’e geriledi.

Beklenti, endeksin 9,7’e gerilemesi yönündeydi. Böylece ihracatın ivme kaybetmesinden sonra hane halkı harcamaları ve inşaatın büyümenin en önemli destekleyicisi haline geldiği Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2017'den beri en düşük seviye olarak kaydedildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD ile ticaret ihtilaflarının, devam eden Brexit tartışmalarının ve küresel ekonomik yavaşlamanın “resesyon korkusunu” artırmaya devam ettiğini belirterek, “Her şeyden önce, otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri gibi önemli ölçüde ihracata yönelik endüstrilerdeki çalışanlar en çok etkilenenler. Ayrıca, ekonomideki daralmaya yönelik haberler işlerin kaybedilme korkusunu artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Almanya'da iş gücü piyasasının istikrarlı kalması, enflasyon üzerindeki ücret artışları ve düşük borçlanma maliyetleri, iç tüketimi desteklerken, Alman hükümeti büyümenin bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:02
  1. Almanya
  2. GFK
  3. tüketici güven endeksi

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