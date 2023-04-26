Almanya'da tüketici güveni, azalan enerji fiyatları ve ücret artış beklentisiyle toparlanıyor

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, martta revize edilerek bu ay için eksi 29,3 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, mayıs ayı için 3,6 puanlık artışla eksi 25,7 puana çıktığı belirtildi. Böylece endeks, yükselişini yedinci aya taşırken, Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentisi de endeksin eksi 27,9 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede tüketici güveninin yükselmesindeki ana itici güç olarak, Almanların daha ılımlı enerji fiyatları ve maaşlara artış beklentisi ile gelecekteki finansal durumları hakkında daha olumlu olmaları gösterildi.

GfK raporunda, "Toplu pazarlıkla gelirde beklenen artışla birlikte, giderek daha fazla sayıda hane, başlangıçta enflasyon nedeniyle korkulan yüksek satın alma gücü kaybının önemli ölçüde daha az olacağını varsayıyor." denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede tüketici güveninin geçen ayki yavaşlamanın ardından tekrar toparlanma yoluna girdiğini belirterek, "Ancak değer olarak Kovid-19 pandemisi öncesi seviyenin altında kalıyor." ifadesini kullandı.

Buerkl, hane halkının gelir beklentilerinin de art arda yedinci aydır yükselerek ilk kez Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyelere döndüğünü bildirdi.

Bu arada, tüketici güveninin ekside olması, özel tüketimde yıldan yıla düşüş olduğunu gösteriyor.