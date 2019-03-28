Almanya'da TÜFE martta yüzde 1,3 arttı Ülkede yıllık enflasyon, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artış kaydederek piyasa beklentisinin altında kaldı. Piyasa beklentisi yüzde 1,6 artış yönündeydi. Yıllık enflasyon, ECB’nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Yıllık enflasyonun dört aydır art arda ECB hedefinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl ekim ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 2,5’e yükselerek Eylül 2008’den sonraki en yüksek seviyesini görmüştü. Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 0,4 artarak 0,6’lık artış beklentisinin altında kaldı. Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1,5 yükseldi. Mart ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler ise 11 Nisan’da yayımlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.