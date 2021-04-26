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Avrupa Almanya’da tramvayda 17 yaşındaki göçmene ırkçı saldırı
Avrupa

Almanya’da tramvayda 17 yaşındaki göçmene ırkçı saldırı

Almanya’nın Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt'ta bir yolcu tramvayında oturan 17 yaşındaki göçmene ırkçı saldırı yapıldı. Hakaret ettikten sonra bir tepki alamayan ırkçı, koltukta oturan göçmenin kafasını tekmeledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:53:00 -
Almanya’da tramvayda 17 yaşındaki göçmene ırkçı saldırı

Almanya’nın Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt’ta bir ırkçı, tramvayda oturan Suriye asıllı bir göçmene vahşice saldırdı.

Erfurt polisinin bildirdiğine göre olay, geçen cuma akşamı gece yarısına doğru meydana geldi. Irkçı saldırgan tramvayda oturan göçmen birine önce hakaretler yağdırdı. Mağdur şahıs, ırkçı saldırgana cevap vermezken, giderek daha da öfkelenen saldırgan göçmen gencin yüzüne tekmeler savurmaya başladı.

39 yaşındaki ırkçı şahısın tekmeli saldırısı sonrasında 17 yaşındaki göçmen yaralandı.

Irkçı saldırının görüntüleri internette yayımlandı. Görüntülerde saldırganın hakaret ve tehditleri ile birlikte mağdur göçmenin kafasını tekmelesi açıkça görülüyor.

Sicili kabarık!

Polis, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak saldırganı tespit edebildi. Saldırganın sicilinin kabarık olduğu kaydedilirken, daha önce de buna benzer şiddet suçları işlediği ortaya çıktı.

 

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