Almanya’da tramvay ile kamyon çarpıştı: 19 yaralı
Almanya’nın Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.01 Mart 2019 Cuma 15:11
Almanya’nın Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Almanya’nın Baden Württember eyaleti Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, 15 kişi ayakta tedavi edildi. Çarpışma sonucu tramvay raydan çıkarken enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. 600 euro’luk maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası ekipler olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.
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