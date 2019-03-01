Almanya’da tramvay ile kamyon çarpıştı: 19 yaralı Almanya’nın Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Almanya’nın Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Almanya’nın Baden Württember eyaleti Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, 15 kişi ayakta tedavi edildi. Çarpışma sonucu tramvay raydan çıkarken enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. 600 euro’luk maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası ekipler olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.

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