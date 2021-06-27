Almanya’da telefon Sözleşme süresi kısaltıldı! Darısı Türkiye'nin başına!

Almanya Federal Meclisi, telefon ve internet erişim sözleşmelerinin süresini kısalttı. Bundan sonra, telefon ve internet erişim sözleşmeleri en fazla 1 yıllık olabilecek. Eskiden olduğu gibi sözleşmelerin 2 yıllık olabilmeleri için müşterilere ek olarak, aylık en fazla yüzde 25 oranında daha pahalı olan bir yıllık bir sözleşmenin de takdim edilmesi söz konusu olacak. Bu durumda, 2 yıllık sözleşmeler, 1 yıllık sözleşmelere göre yüzde 25 daha ucuz olmak durumunda.

Sözleşme fesih süresi de kısaldı

Öte yandan Federal Meclisinin yeni kararına göre telefon ve internet erişim sözleşmelerinin fesih hakkı süresini de kısalttı. Eskiden, sözleşme bitiminden en geç 3 ay öncesinde verilmesi gereken sözleşme fesih hakkı şimdi 1 aya düşürüldü. Sözleşme feshedilmeyince otomatik olarak uzuyordu.

Yeni karara göre, telefon ve internet servis sağlayıcıları, internet ortamında sözleşmelerin feshedilme imkanını da kolaylaştırmak zorundalar. Bunun için internet ortamında sözleşme feshetme (Kündigung) düğmesinin de eklenmesi mecburi tutuldu. Böylece, kolayca yapılan online sözleşmeler gibi, online sözleşme feshi de kolaylaştırıldı.