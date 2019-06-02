0553 313 94 23

Almanya'da SPD lideri Nahles'in görevlerinden istifa etmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Biz hükümet çalışmasını tüm ciddiyet ve büyük sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz"- CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer: - "Biz büyük koalisyondan yana durmaya devam ediyoruz. İyi bir hükümet politikasıyla ülkemize hizmet etmek istiyoruz"

02 Haziran 2019 Pazar 19:34
Almanya'da SPD lideri Nahles'in görevlerinden istifa etmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki hükümet çalışmasını ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini bildirdi.

Merkel ve Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Merkezi'nde koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in görevlerinden istifa etme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Merkel, Nahles ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı döneminde, daha sonra da SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı yaptığı dönemlerde birlikte çalıştığını anımsatarak, bu çalışmaları karşılıklı güven içinde yürüttüklerini belirtti.

Nahles'in istifasının ardından SPD'nin yönetim konusunda karar alması gerektiğine işaret eden Merkel, "Böyle olmasına rağmen biz hükümet çalışmasını tüm ciddiyet ve büyük sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

CDU Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer de Nahles'in kendisini bu sabah aradığını ve SPD Genel Başkanlığı'ndan ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı'ndan istifa edeceği hususunda bilgilendirdiğini aktardı.

Kararı büyük saygıyla karşıladığını ifade eden Kramp-Karrebauer, şimdiye kadar birlikte yaptıkları çalışmalardan dolayı Nahles'e teşekkürlerini bildirdi.

SPD'nin, koalisyonu olumsuz etkilememek için parti içindeki görevlendirmeyi hızlı şekilde karara bağlamasını umduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, "Biz büyük koalisyondan yana durmaya devam ediyoruz. Biz iyi bir hükümet politikasıyla ülkemize hizmet etmek istiyoruz." dedi.

Kramp-Karrenbauer, CDU'nun istikrarlı bir hükümet için katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Almanya'da hükümetin ortağı SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, iki gün içinde her iki görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Merkel ve Kramp-Karrenbauer'in koalisyondan yana tutum sergilemesine rağmen Nahles'in istifa kararının, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD arasındaki koalisyon hükümetini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

SPD üyelerinin bir bölümü başta Nahles olmak üzere SPD yönetimini CDU/CSU ile koalisyona girmesinden dolayı eleştiriyor.

Nahles'in istifa kararında geçen hafta Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimleri ile dün yayınlanan anket sonucunun etkili olduğu belirtiliyor.

26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde 11,4 oy kaybıyla yüzde 15,8 oranında oy alarak büyük hezimet yaşayan SPD, aynı gün gerçekleşen Bremen Eyalet Meclisi seçiminde de yüzde 24,94 oy aldı ve eyalet seçimlerini 73 yıl sonra ilk kez CDU'nun arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Forsa şirketi tarafından yapılan ve dün akşam yayımlanan anket de SPD'nin bugün seçim olsa yüzde 12 oranında oy alabileceğini göstermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 19:34
  1. Almanya Başbakan Angela Merkel
  2. Annegret Kramp-Karrenbauer
  3. CDU
  4. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
    1. Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1..
    2. Sapanca’da tekrarlanan seçimde..
    3. Alanya turizmine bayram dopingi
    4. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi iptal
    5. Ortalık savaş alanına döndü! Çok..
    6. Almanya'da SPD lideri Nahles'in..
    7. İsveç'te Esed rejimi protesto edildi
    8. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi..
    9. Yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi..
    10. Bakan Kasapoğlu'nun mutlu günü
    11. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    12. Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele..
    13. Yüzme bezi / mayo bez seçerken hangi..
    14. Otobüste küfürlü konuşan gençleri..
    15. Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında..
    16. 1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası sona..
    17. Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
    18. Bayram tatiline giden doktor kaza..
    19. Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten..
    20. Polis Ve Jandarmadan "Çocuklara karne..
    21. Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8..
    22. SGK duyurdu! 21 Haziran'a kadar uzatıldı
    23. Yenileme seçimleri
    24. Otomobille çarpışan motosikletin..
    25. Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü..
    26. D-100’de bariyerlere çarpan otomobil..
    27. Osmancık’ta bayram trafiğine sıkı..
    28. Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı
    29. Annesini trafik müdürüne şikayet etti
    30. Mazbata alamayan eşinin yerine aday..
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür