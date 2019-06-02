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Almanya'da SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa açıklaması

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, görevlerinden istifa edeceğini açıkladı

02 Haziran 2019 Pazar 12:28
Almanya'da SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, bu hafta içinde görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı da olan Nahles, parti üyelerine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, parti içindeki tartışmalarda, üstlendiği görevlerini yerine getirmeye ilişkin gerekli desteğin verilmediğini belirterek, "Bu yüzden pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında genel başkanlıktan ve salı günü meclis grubunda Federal Meclis Grubu başkanlığından istifa edeceğimi açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Böylelikle partisine, halefini belirleme imkanı vermek istediğini vurgulayan Nahles, SPD üyelerinin birlik içinde ve sağduyulu davranmalarını talep etti.

SPD, 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014’e göre yüzde 11,4 oy kaybı yaşayarak yüzde 15,8'le alarak büyük hezimet yaşamıştı.

Aynı gün gerçekleşen Bremen Eyalet Meclisi seçiminde de yüzde 24,94 oranında oy alan SPD, eyalet seçimlerini 73 yıl sonra ilk kez ikinci sırada tamamlamıştı.

Nahles, 2017’de düzenlenen genel seçimlerinin ardından partisinin Federal Meclis Grubu başkanlığı görevini üstelenmiş, 2018’in nisan ayında da SPD genel başkanı seçilmişti.

2013-2017 yıllarında Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığını yürüten Nahles, 2009-2013 yıllarında ise SPD genel sekreterlik görevinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:28
  1. Almanya
  2. İstifa
  3. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles

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