Almanya’da son 24 saatte 1188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 bin 847 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887'ye çıktı.

Son 24 saatte 1188 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile birlikte toplam can kaybı 38 bin 795'e yükseldi.

1188, "salgından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" idi.

Şimdiye kadar, en yüksek günlük ölü sayısı 1129 ile 30 Aralık'ta kaydedildi.

Almanya'da Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 1 milyon 494 bin 100 olarak açıklandı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hastaneye kaldırılan hasta sayısının 5 bin 491 olduğu, bunların 3 bin 99'unun entübe edildiği bildirildi.

Ülkede 417 bin kişiye ilk doz korona aşısı uygulandığı belirtildi.