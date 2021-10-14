Almanya’da skandal: ‘Türk avına çıkıyoruz’ diyen polislere bakın ne ceza verdiler!

Hemen hemen her gün ırkçı olayların yaşandığı Almanya’da skandal gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Göreve giderken ‘Türk avına çıkıyoruz’ diyerek mesajlar paylaşan Hitler hayranı polislere göstermelik cezalar verildiği ortaya çıktı.

Skandal dört yıldır sürüyor

Almanya’da yaklaşık bir milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde dört yıldır ırkçı polis skandalı yaşanıyor. Türk ve göçmen düşmanı polisler, kendi aralarında oluşturdukları Whatsapp gruplarında kinlerini kusuyor. Hitler hayranı faşist polisler, Nazi propagandası yapıyor. Açığa çıkanlara göstermelik soruşturma başlatılıyor.

Dosyaların yarısı sonuçlanmadı

Alman haber ajansı dpa'nın eyalet İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı bilgide polisleri koruma kalkanının devreye sokulduğu ortaya çıktı. 2017'den bugüne dek 275 polis hakkında aşırı sağcılık şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polislerin 53'ünün ırkçı olduğu sonucuna varıldı, sadece 8'inin işine son verildi. 84 polis aklandı, 138 polisin dosyası incelemede.

Ne yaptılar?

"Bugün Türk avına çıkalım. Zenci dövelim" diye göreve çıktılar.

Kurdukları Whatsapp gruplarında Hitler resmi ve marşı paylaştılar. Nazi propagandası yaptılar.

Halkı kine sevk eden ve anayasaya aykırı olan semboller yaydılar.

Evlerinde mühimmat depoladılar, ceplerinde Hitler marşı ile dolaştılar.

Türk ve yabancılara karşı orantısız güç kullandılar, silahlarına sarılıp infazlar gerçekleştirdiler. Savcılarca korundular.

Yazışma gruplarında, göçmen fotoğrafı olan hedef tahtaları paylaştılar.

Uzun namlulu silahın dürbünü ile odaklanılan Arap vatandaşının resmini paylaşıp, 'İnsanlara odaklanıyoruz' yazdılar.