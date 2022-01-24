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Avrupa Almanya’da skandal! Müslümanın cenazesini bakın ne yapmışlar
Avrupa

Almanya’da skandal! Müslümanın cenazesini bakın ne yapmışlar

Almanya’da Müslümanlara yönelik yönelik her türlü baskı ve ‘ötekileştirme’ devam ederken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Frankfurt’taki bir hastanede tedavi gören 45 yaşındaki Faslı Müslümanın, ailesine haber verilmeden yakıldığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:23:00 -
Almanya’da skandal! Müslümanın cenazesini bakın ne yapmışlar

Frankfurt’taki Sankt Katharinen Hastanesi’nde tedavi gören 45 yaşındaki bir Faslı yaşamını yitirdi. Hastanenin, aileye haber vermeden Müslümanın cenazesini yaktığı ortaya çıktı

Araştırma yapılmadı

Sabah muhabiri Cengiz Parlayan’ın haberine göre olay, 20 Aralık 2021'de yaşandı. Rahatsızlandığı için hastaneye giden 45 yaşındaki Faslı, burada belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Hastaneden çıkarken kapıda fenalaşan Faslı hemen yoğun bakıma alındı. Faslı hasta, tüm çabalara rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi. Hasta ölünce, hastane fazla araştırma yapmadan normal prosedüre geçti.

Başkonsolosluk devrede

Hastane, ölünün bir yakınına ulaşılamadığı gerekçesiyle cenazenin yakılmasına karar verdi. Ölen Faslı'nın ailesi ise bir süre haber alamayınca merak etti ve polise gidince skandaldan haberdar oldu. Aile, Fas'ın Frankfurt Başkonsolosluğu'nu devreye soktu. Hastane, ölünün uyruğu ve dinini bilmedikleri için cenazenin yakıldığını ileri sürdü. 

 

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