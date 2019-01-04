Alman siyasilerin kişisel bilgileri ve konuşmaları hacklendi!

Almanya son yıllardaki en büyük hack skandalının şokunu yaşıyor. Ülkedeki partilerin, politikacıların, gazetecilerin ve ünlü isimlerin kişisel bilgilerinin hacklendiği belirtiliyor.

Yüksek derecede kişisellik içerdiği ifade edilen bilgiler internete sızdırıldı. Yüzlerce kişinin kişisel bilgilerini kimin çaldığı ise bilinmiyor.

Hükümet ağı etkilenmedi

Bild'in haberine göre kesin olan tek şey ise, siber saldırının Ekim 2018'e kadar sürdüğü. Saldırıların ne zaman başladığı ise henüz belirsiz. Gazete ayrıca, hükümet ağının saldırıdan etkilenmediğini belirtiyor.

Siber saldırıdan, Alman parlamentosunda bulunan CDU/CSU, SPD, Yeşiller, Hür Demokratlar ve Sol Partili vekillerin etkilendiği belirtilirken, aşırı sağcı AfD ile ilgili ise henüz bir sızıntı gerçekleşmiş değil.

RBB'nin haberine göre ise, sızdırılan belgeler içerisinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de kişisel bilgileri yer alıyor. Belgeler içerisinde kişisel cep telefonu numaraları, adresler ve diğer 'hassas' içeriğin bulunduğu belirtiliyor.