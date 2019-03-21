Haç serbest, başörtüsü sakıncalı! Almanya’da skandal başörtüsü yasağı

Münübe Yılmaz

İslamofobinin günden güne arttığı Avrupa’da bir skandal gelişme de Almanya’da yaşandı. Bavyera eyaletinde Anayasa Mahkemesi, hakimler ve savcılar için başörtüsü yasağını meşru bularak onayladı. Mahkeme hakim, savcı ve devlete bağlı çalışan avukatların görev başında herhangi bir dinî sembol veya kıyafet giymesinin yasaklanmasının anayasaya uygun olduğunu ileri sürerek eyalette hakim, savcı ve avukatların başörtüsü takmasına yasak getirdi.

Haç, “tamamen başka bir mesele”ymiş

Mahkeme salonlarında haç bulundurulmasının ise ‘başka bir mesele’ olduğu iddia edilerek büyük bir çifte standarda imza atıldı. Bavyera eyaletindeki Müslüman cemaat ve dernekler “Mahkemelerde haç bulunmasına rağmen başörtüsüne müsaade edilmemesi eşitlik ilkesine aykırı olmakla birlikte dinî özgürlüklerin de ihlali anlamına gelmektedir” diyerek skandal karara yönelik temyiz başvurusunda bulundu, fakat bu başvuru da kabul edilmedi. Mahkemenin çifte standartlı kararının ardından bazı Alman milletvekilleri de Almanya’nın tamamında 14 yaşından küçüklerin başörtüsü takmasının yasaklanması gerektiğini savundu.