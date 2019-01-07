0553 313 94 23

Almanya'da siyasetçilerin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi

Olayla ilgili Heilbronn kentinde 19 yaşındaki bir kişinin evi arandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
Almanya'da siyasetçilerin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi

BERLİN (AA) - Almanya'da, çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılması ile ilgili Heilbronn kentinde yaşayan 19 yaşındaki Jan Schürlein'in evinin arandığı bildirildi.

Federal Kriminal Dairesinin (BKA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Frankfurt Savcılığı İnternet ve Bilgisayar Suçlarıyla Mücadele Merkezinin (ZIT) talimatıyla BKA’nın konuyla ilgili soruşturmayı üstlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Heilbronn kentinde dün bir kişinin evinin arandığı, bu kişinin ise olayda tanık olarak geçtiği ifade edilen açıklamada, kişisel bilgilerin ifşa edilmesinden etkilenenlerin federal hükümetin ve eyaletlerin koordinasyonunda bilgilendirilmeye başlandığı aktarıldı.

Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Kontraste" programı ve RBB radyosunda yayınlanan haberde, Heilbronn kentinde evinde arama yapılan kişinin 19 yaşındaki Jan Schürlein olduğu bildirilerek, aramalarda birçok elektronik eşyaya el konulduğu ifade edildi.

Schürlein'in, siyasetçilerin ve ünlü kişilerin bilgilerini Twitter hesabından paylaşan ve kendisini "Orbit" alarak adlandıran kişiyle irtibatta olduğunu aktardığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sören Schmidt de Berlin'de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bugün İçişleri Bakanı Horst Seehofer, BKA Başkanı Holger Münch ve Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Arne Schönbohm ile görüşeceğini belirtti.

Almanya'da 3 gün önce Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin bir Twitter hesabından paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Çalınan ve sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında, kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlar gibi kişisel bilgiler yer aldı. Bilgilerin nasıl ele geçirildiği konusunda güvenlik birimleri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
  1. Almanya
  2. BKA
  3. Heilbronn
  4. kişisel bilgilerin ifşa edilmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    1. RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    2. "Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye"
    3. FIFA hakemlerine kokartları törenle..
    4. Cansuyu Kamerun’a 'hayat' götürdü
    5. Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye..
    6. Osmanlıspor'da sakatlık
    7. “Öksürük Şurubu” diye satılıyor ama...
    8. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    9. Marmaris'e kar yağdı
    10. Eren Erdem hakkında tahliye kararı
    11. Mahkemeden emsal karar! Milyonları..
    12. Mutluluk başka nedir ki?
    13. İsrail askerleri yaraladıkları..
    14. ABD-Rusya gerilimi: Anlaşmaları..
    15. 'İnme' inmek üzereyim der mi?..
    16. Eren Erdem tahliye edildi
    17. Son dakika! Metin Akpınar hakkında..
    18. Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ..
    19. Gaziantep'te parkta toprağa gömülü..
    20. Araba artık böyle çalınmıyor! Yanından..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?