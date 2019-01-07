Almanya'da siyasetçilerin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi

BERLİN (AA) - Almanya'da, çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılması ile ilgili Heilbronn kentinde yaşayan 19 yaşındaki Jan Schürlein'in evinin arandığı bildirildi.

Federal Kriminal Dairesinin (BKA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Frankfurt Savcılığı İnternet ve Bilgisayar Suçlarıyla Mücadele Merkezinin (ZIT) talimatıyla BKA’nın konuyla ilgili soruşturmayı üstlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Heilbronn kentinde dün bir kişinin evinin arandığı, bu kişinin ise olayda tanık olarak geçtiği ifade edilen açıklamada, kişisel bilgilerin ifşa edilmesinden etkilenenlerin federal hükümetin ve eyaletlerin koordinasyonunda bilgilendirilmeye başlandığı aktarıldı.

Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Kontraste" programı ve RBB radyosunda yayınlanan haberde, Heilbronn kentinde evinde arama yapılan kişinin 19 yaşındaki Jan Schürlein olduğu bildirilerek, aramalarda birçok elektronik eşyaya el konulduğu ifade edildi.

Schürlein'in, siyasetçilerin ve ünlü kişilerin bilgilerini Twitter hesabından paylaşan ve kendisini "Orbit" alarak adlandıran kişiyle irtibatta olduğunu aktardığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sören Schmidt de Berlin'de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bugün İçişleri Bakanı Horst Seehofer, BKA Başkanı Holger Münch ve Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Arne Schönbohm ile görüşeceğini belirtti.

Almanya'da 3 gün önce Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin bir Twitter hesabından paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Çalınan ve sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında, kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlar gibi kişisel bilgiler yer aldı. Bilgilerin nasıl ele geçirildiği konusunda güvenlik birimleri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.