THY- Euroleague
0553 313 94 23

Almanya'da şirket iflasları azaldı

Destatis açıklamasına göre Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde 14 bin 715 işletme iflas açıkladı - İflaslar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 geriledi

11 Aralık 2018 Salı 12:17
Almanya'da şirket iflasları azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde 14 bin 715 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 geriledi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 2 bin 555 iflas dava ile inşaat sektörü etkilendi. Bunu 2 bin 525 iflas başvurusuyla motorlu taşıt satışı, bakım ve onarım sektörü ve bin 714 başvuruyla konaklama sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, bu yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 17,6 milyar avro olarak kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:17
  1. Almanya
  2. dokuz ay
  3. şirket iflasları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da biri eski milletvekili iki avukata altışar yıl hapis
    1. İran'da biri eski milletvekili iki..
    2. Edirne AK Parti ilçe belediye başkan..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması!
    5. "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan..
    6. İşçi ve işveren temsilcilerinden..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    8. Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara..
    9. MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi
    10. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu
    11. MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli..
    12. Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o..
    13. AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye..
    14. "Şenol Güneş bizim için baba gibi"
    15. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    16. "Kültüre Adanmış Bir Ömür"..
    17. AK Parti Rize ilçe belediye başkan..
    18. ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş..
    19. UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
    20. "Türkiye ve Azerbaycan bölgenin..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo