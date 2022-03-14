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Avrupa Almanya’da şimdi di gıda krizi patlak verdi: En fazla 3 un, 2 şeker alınabiliyor!
Avrupa

Almanya’da şimdi di gıda krizi patlak verdi: En fazla 3 un, 2 şeker alınabiliyor!

Avrupa’nın lokomotifi konumundaki Almanya’da gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yaşanan sıkıntıya ilişkin açıklama bizzat Almanya Dış Ticaret Birliği’nden yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 16:10:00 -
Almanya’da şimdi di gıda krizi patlak verdi: En fazla 3 un, 2 şeker alınabiliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’de alınan tedbirler nedeniyle herhangi bir gıda sorunu yaşanmazken Almanya’da gıda krizi patlak verdi. 

“Panik yapmadan önlem alın” çağrısı yapılıyor

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Almanya’da çok ciddi gıda sorunu yaşanırken bazı uzmanlar “Halka panik yapmadan, sakince önlem alın” çağrısında bulundu. TRT Almanya muhabiri Ramazan Aktaş da ülkede yaşananlara ilişkin ayrıntı paylaştı. 

Marketlerde kısıtlamaya gidildi

Almanya Dış Ticaret Birliği de gıda sıkıntısana yönelik açıklamalarda bulundu. Yağ ve şeker gibi temel gıda maddelerinin bulunmadığı Almanya’da gıda teminine sınırlama da getirdi. Buna göre bazı marketlerden en fazla 3 un, 2 şeker, 2 yağ, 3 makarna, 3 pirinç, 4 kahve ve 1 süt alınabiliyor.



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Yorumlar

CcC

Bizene Alamnaydan kardeşim.
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Bizde Alınamıyor

Unun kilosu 10-12 lira, yağ ve şeker reyonları boş. Hem yokluk hem yoksulluk var. Onlar konuştu Ak parti yaptı.
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