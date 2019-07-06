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Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü

Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıların denizlerde ve limanlarda yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde yürüyüş düzenlendi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:00
Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü

BERLİN (AA) - Almanya'da, savaş bölgelerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan sığınmacıların denizlerde ve Avrupa limanlarında yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Deniz Köprüsü Hareketi tarafından organize edilen yürüyüşün Berlin ayağına yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Başbakanlık binası önünde toplanan ve yürümeye başlayan protestocular, sığınmacılar için güvenli yollar sağlanmasını istedi.

Göstericiler, cankurtaran yelekleri ve ''İnsan kurtarmak suç değildir'', ''Hayat kurtarmak insani bir vazifedir'', ''Savaşları finanse etmek suçtur'', ''Avrupa kayıtsız kalmaktan batacak'', ''Hepimiz Carola Rakete'yiz'', ''Problemin adı ırkçılık-Avrupa limanlarını aç'', "2015'ten bu yana Akdeniz'de 14 bin 878 ölü. Daha nereye kadar?'' yazılı pankart ile dövizler taşıdı.

Yürüyüşte dağıtılan bildirilerde de iktidar ve güç kavgaları arasında insanların Akdeniz'de ölmeye mahkum edilmesinin dayanılmaz ve insanlık dışı olduğu ifade edildi. Bildirilerde, sınırların daha da kapatılmasının aksine Avrupa'nın kapılarını ardına kadar açması ve insanların hareket özgürlüğüne dokunulmaması istendi.

Geçen sene kurulan hareket, kurtarma gemilerinin eylemlerinin suç kapsamından çıkarılmasını ve limanların güvenli bir şekilde bu gemilere açılmasını istiyor.

Berlin'in yanı sıra Bonn, Potsdam Hamburg, Magdeburg ve Würzburg kentlerinde de yürüyüşler düzenledi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:00
  1. Almanya
  2. Deniz Köprüsü Hareketi (Seebrücke)

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