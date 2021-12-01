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Avrupa Almanya'da şiddetli patlama!
Avrupa

Almanya'da şiddetli patlama!

Almanya'nın Münih şehrinde bir tren istasyonundaki inşaat alanında patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın infilak ettiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:48:00 - 2021-12-01 17:49:39
Almanya'da şiddetli patlama!

Almanya’nın Münih kentinde Donnersbergerbruecke tren istasyonundaki inşaat alanında patlama meydana geldiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Münih Polis Sözcüsü Peter Werthmann, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığını ve ana hattaki tren seferlerinin durdurulduğunu söyledi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın infilak ettiği ifade edildi.

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